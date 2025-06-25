В Україну повертаються спека та грози: чого очікувати від погоди завтра

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, перші дні липня принесуть справжнє літнє тепло майже в усі регіони країни.

Температура повітря підніметься до +28...+34 градусів, найбільше спекотно буде на півдні та у центральних областях.

Поки що, 26 червня, в Україні трохи прохолодніше. На півночі температура коливатиметься в межах +19...+22 градусів, на заході +22...+25, а в Закарпатті місцями до +30 градусів.

У центрі країни повітря прогріється до +26...+28 градусів, на сході до +21...+26 градусів, на півдні - +27...+31 градус.

Дощі з грозами очікуються вночі на півночі та в центрі України. Вдень 26 червня опади пройдуть лише на сході та Сумщині. Загалом - сонячно.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с, у більшості областей пориви до 15-20 м/с.

Погода в Києві

У Києві найближчої ночі очікується дощ із грозою, вдень 26 червня буде сонячно. Температура триматиметься на рівні +20...+22 градусів. Вітер посилиться до 15-20 м/с.