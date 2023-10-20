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В Україну повертається літо: в суботу температура підніметься +28 градусів

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 21 жовтня, в Україні очікується тепла погода. У більшості областей прогнозують до +28 градусів. Проте у деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, тільки вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях дощі.

Вночі та вранці на півночі країни місцями туман.

Температура вночі 8-13° тепла, на заході та півдні країни 14-18°; вдень у більшості областей 23-28°, у північній частині та східних областях 17-22°, на північному сході 6-11°.

Вітер південно-західний, вдень на Лівобережжі з переходом на східний, 7-12 м/с, на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність. Вночі дощ, вдень без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.

Температура у Києві вночі на рівні 11-13°, вдень 17-19°. По області вночі 8-13° тепла; вдень 17-22°, на півночі області 11-13°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що через значне потепління у Львові вирішили відключили централізоване опалення.

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