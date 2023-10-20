В Украину возвращается лето: в субботу температура поднимется +28 градусов

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не ожидаются, только ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дожди.

Ночью и утром на севере страны местами туман.

Температура ночью 8-13° тепла, на западе и юге страны 14-18°; днем в большинстве областей 23-28, в северной части и восточных областях 17-22°, на северо-востоке 6-11°.

Ветер юго-западный, днем на Левобережье с переходом на восточный, 7-12 м/с, в Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман.

Температура в Киеве ночью на уровне 11-13°, днем 17-19°. По области ночью 8-13° тепла; днем 17-22°, на севере области 11-13°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

РБК-Украина сообщало, что из-за значительного потепления во Львове решили отключить централизованное отопление.

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