В Україну повернувся політв'язень Зехтей. Його понад 6 років тримала Росія

До України повернувся колишній політв'язень Андрій Захтей. Росія майже 7 років тримала його за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Сьогодні вночі на російсько-латвійському кордоні Захтея зустріла делегація Посольства України в Латвії.

Видання повідомляє, що коли Захтея заарештували його дочці було 7 місяців, зараз дівчинці 7 років.

Справа Захтея

Андрій Захтей був затриманий ФСБ Росії у серпні 2016 року. Тоді російська спецслужба оголосила про затримання в анексованому Криму групи нібито українських диверсантів, які немов би готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували у московському СІЗО у Лефортово, після - повернули до Криму.

Російські спецслужби заявили, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували вчинити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років та 6 місяців колонії суворого режиму, а також штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України заперечувала російські звинувачення на адресу українців і називала їх провокацією російських спецслужб.

Нагадаємо, що днями у Ростові-на-Дону суд засудив до 15 років увʼязнення в колонії загального режиму кримського художника та активіста Богдана Зізу, який протестував проти російської агресії в Україні.

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