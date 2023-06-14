В Украину вернулся политзаключенный Зехтей. Его более 6 лет держала Россия

В Украину вернулся бывший политзаключенный Андрей Захтей. Россия почти семь лет держала его за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Сегодня ночью на российско-латвийской границе Захтея встретила делегация Посольства Украины в Латвии.

Издание сообщает, что когда Захтея арестовали его дочери было 7 месяцев, сейчас девочке 7 лет.

Дело Захтея

Андрей Захтей был задержан ФСБ России в августе 2016 года. Тогда российская спецслужба объявила о задержании в аннексированном Крыму группы якобы украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО в Лефортово, после - вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявили, что задержанные по этому делу Евгений Панов и Андрей Захтей планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Власти Украины отрицали российские обвинения в адрес украинцев и называли их провокацией российских спецслужб.

Напомним, что на днях в Ростове-на-Дону суд приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника и активиста Богдана Зизу, протестовавшего против российской агрессии в Украине.

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