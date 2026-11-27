В Україну повернулися дев’ятеро дітей з окупованих територій і Росії. Серед них є хлопчик, який з 2022 року не бачив маму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського та допис омбудсмана Дмитра Лубінця.
За словами глави держави, додому повертаються дев’ятеро дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія - вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.
Діти були на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя і Криму, а також у Росії. Це Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр та Артем. Наймолодшому, Артему, вісім років.
Президент додав, що всі вони отримають необхідну допомогу.
"Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво", - написав Зеленський.
Він також подякував омбудсману та його команді, людям, які працюють у межах ініціативи Bring Kids Back UA, і партнерам Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. За словами Зеленського, вже повернуто 2875 дітей.
"Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких",
Лубінець розповів, що цю групу вдалося повернути завдяки сприянню першої леді Меланії Трамп. За весь час за її допомоги на підконтрольну Україні територію повернулися 40 дітей.
"Ці випадки повернення - надзвичайно складні", - зазначив омбудсман.
Деякі діти втратили батьків. Після смерті матері 16-річний хлопець жив на окупованій території з бабусею. За словами Лубінця, вона чинила щодо нього фізичне та психологічне насильство.
Хлопець довго хотів виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, але через тиск бабусі та представників окупаційної служби у справах дітей йому не вдавалося. Дитині казали, що вдома її не чекають, але тепер брат і сестра зможуть возз’єднатися.
Схожа ситуація у зведених 13-річного брата і 17-річної сестри. Після смерті матері у квітні 2026 року вони опинилися під тимчасовою опікою чужої людини. Діти хотіли залишитися разом і жити зі старшою сестрою по матері.
Інших дітей розлучили з рідними примусово. Рідні брати 17 та 16 років жили з мамою на окупованій території. Після початку повномасштабного вторгнення родина планувала виїхати, але батько звернувся до окупаційної комендатури, і на матір почали тиснути та погрожувати їй.
Жінку змусили виїхати, а дітей не віддали - брати весь цей час спілкувалися з мамою й хотіли повернутися до неї. Один із хлопців має серйозні проблеми зі здоров’ям: він майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування.
Ще одна історія - про хлопчика 2018 року народження, який не бачив матері з 2022 року. Мама поїхала до Чернігівської області вирішувати юридичні питання, а дитина залишилася з бабусею на окупованій території. Через початок повномасштабної війни жінка не змогла повернутися до сина.
Тепер бабуся супроводила хлопчика на підконтрольну Україні територію, щоб він возз’єднався з мамою.
Лубінець пояснив, що повернення не обмежується домовленістю про виїзд. Кожен випадок потребує окремої роботи: встановлення родинних зв’язків, пошуку законних представників, оформлення опіки, підготовки документів, погодження супроводу та безпечного маршруту.
"Продовжуємо далі працювати, аби таких випадків було ще більше", - сказав він.
Нагадаємо, глава угорського МЗС Аніта Орбан заявила, що Угорщина готова стати повноцінним членом Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.