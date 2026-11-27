В Украину вернулись девять детей с оккупированных территорий и России. Среди них мальчик, который с 2022 года не видел маму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского и сообщение омбудсмана Дмитрия Лубинца.
По словам главы государства, домой возвращаются девять детей, сопровождающая внука бабушка и Анастасия - воспитанница Олешковского детского дома-интерната, которая нуждается в особой поддержке.
Дети были на временно оккупированных территориях Херсона, Запорожья и Крыма, а также в России. Это Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и Артем. Самому молодому, Артему, восемь лет.
Президент добавил, что все они получат необходимую помощь.
"Спасибо первой леди США Мелании Трамп за помощь и посредничество", - написал Зеленский.
Он также поблагодарил омбудсмана и его команду, людей, работающих в рамках инициативы Bring Kids Back UA, и партнеров Международной коалиции за возвращение украинских детей. По словам Зеленского, уже вернули 2875 детей.
" Помним о каждом и каждой. Делаем все, чтобы найти их и вернуть к родным и близким " ,
Лубинец рассказал, что эту группу удалось вернуть благодаря содействию первой леди Мелании Трамп. За все время при ее помощи на подконтрольную Украине территорию вернулись 40 детей.
"Эти случаи возвращения - очень сложные", - отметил омбудсман.
Некоторые дети лишились родителей. После смерти матери 16-летний парень жил на оккупированной территории с бабушкой. По словам Лубинца, она применяла к нему физическое и психологическое насилие.
Парень долго хотел выехать к сестре на подконтрольную Украине территорию, но из-за давления бабушки и представителей оккупационной службы по делам детей ему не удавалось. Ребенку говорили, что дома его не ждут, но теперь брат и сестра смогут воссоединиться.
Похожая ситуация у сводных 13-летнего брата и 17-летней сестры. После смерти матери в апреле 2026 года они оказались под временной опекой чужого человека. Дети хотели остаться вместе и жить со старшей сестрой по матери.
Остальных детей разлучили с родными принудительно. Родные братья 17 и 16 лет жили с матерью на оккупированной территории. После начала полномасштабного вторжения семья планировала уехать, но отец обратился к оккупационной комендатуре, и на мать начали давить и угрожать ей.
Женщину заставили уехать, а детей не отдали - братья все это время общались с мамой и хотели вернуться к ней. У одного из ребят серьезные проблемы со здоровьем: он почти не ходит и нуждается в медицинском обследовании и лечении.
Еще одна история - о мальчике 2018 года рождения, который не видел матери с 2022 года. Мама уехала в Черниговскую область решать юридические вопросы, а ребенок остался с бабушкой на оккупированной территории. Из-за начала полномасштабной войны женщина не смогла вернуться к сыну.
Теперь бабушка сопроводила мальчика на подконтрольную Украине территорию, чтобы он воссоединился с мамой.
Лубинец объяснил, что возвращение не ограничивается договоренностью о выезде. Каждый случай требует отдельной работы: установления родственных связей, поиска законных представителей, оформления опеки, подготовки документов, согласования сопровождения и безопасного маршрута.
"Продолжаем дальше работать, чтобы таких случаев было еще больше", - сказал он.
Напомним, глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что Венгрия готова стать полноценным членом Международной коалиции по возвращению украинских детей.