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В Україну повернули трьох депортованих дітей, - омбудсмен

Фото: в Україну повернули трьох депортованих дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна повернула трьох дітей, яких незаконно вивезли з Харківської області у Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Їх депортували з Харківської області в серпні і відправили до дитячого табору "Ведмедик" у Геленджику. Лубінець заявив, що допоміг батькам забрати дітей назад.

"Нразі дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо", - написав він.

Лубінець зазначив, що наразі депортованими залишаються 13 613 дітей.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

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