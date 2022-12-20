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В Украину вернули троих депортированных детей, - омбудсмен

Фото: в Украину вернули троих депортированных детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Их депортировали из Харьковской области в августе и отправили в детский лагерь "Мишка" в Геленджике. Лубинец заявил, что помог родителям забрать детей обратно.

"Сейчас дорога в РФ пролегает через третьи страны, поэтому родителям пришлось пройти огромный и опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно", - написал он.

Лубинец отметил, что в настоящее время депортированными остаются 13 613 детей.

Напомним, что недавно окккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровления" детей.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что российские окккупанты на захваченных территориях Украины создают застенчивые для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

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