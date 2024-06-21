В Україну повернули ще сімох дітей: найменшій - 4 місяці

Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської области, повернули додому.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Ділюсь ще однією радісною новиною - ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини", - повідомив він.
За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.
"Малечі - від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.
Питання повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія, залишається одним із найактуальніших та найболючіших. За даними української влади, понад 19 тисяч дітей були примусово вивезені з України до Росії.
Уряд докладає всіх зусиль для повернення дітей додому. Створено спеціальну робочу групу, яка координує дії з цього питання. Активно діє Офіс омбудсмена України з прав людини, співпрацюючи з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ.
У квітні Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей.
Крім того, нещодавно Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей разом з родинами.
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