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В Украину вернули еще семерых детей: самому маленькому - 4 месяца

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Еще семеро украинских детей, которые проживали на временно оккупированной территории Херсонской области, вернули домой.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Делюсь еще одной радостной новостью - еще семерых детей вернули из пока оккупированных громад Херсонщины", - сообщил он. 

По его словам, на территорию Украины вернулись три мальчика и четыре девочки.

"Малышам - от 4 месяцев до 13 лет. Они преодолели долгий и сложный путь. Главное, что сейчас дети в безопасности, получают всю необходимую помощь", - отметил Прокудин. 

Украина возвращает детей домой

Вопрос возвращения украинских детей, которых незаконно депортировала Россия, остается одним из самых актуальных и болезненных. По данным украинских властей, более 19 тысяч детей были принудительно вывезены из Украины в Россию.

Правительство прилагает все усилия для возвращения детей домой. Создана специальная рабочая группа, которая координирует действия по этому вопросу. Активно действует Офис омбудсмена Украины по правам человека, сотрудничая с международными организациями, такими как ЮНИСЕФ.

В апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей.

Кроме того, недавно Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.

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