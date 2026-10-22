В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих

Україна повернула з Росії тіла 252 загиблих, які, за твердженнями росіян, є тілами українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів разом з представниками експертних установ проведуть усі потрібні заходи, щоб ідентифікувати репатрійованих загиблих.

Тіла до спеціалізованих державних установ перевозить особовий склад Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України. Він також передає їх правоохоронцям у системі МВС і судово-медичній експертизі в системі МОЗ.

Нагадаємо, 15 червня завершився черговий етап репатріації, під час якого тіла загиблих доставили залізницею, а наступні етапи, за домовленостями зі Стамбула, пройдуть автомобільним транспортом.

Перед цим Україна повернула тіла 1212 загиблих 11 червня і ще 1200 осіб - 13 червня.