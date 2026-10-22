ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украину вернули еще более 250 тел погибших

13:16 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Украину вернули еще более 250 тел погибших Фото: обмен телами (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина вернула из России тела 252 погибших, которые, по утверждениям россиян, являются телами украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"На щите: по результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 252 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

Тела в специализированные государственные учреждения перевозит личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦИК Вооруженных Сил Украины. Он также передает их правоохранительным органам в системе МВД и судебно-медицинской экспертизе в системе Минздрава.

Напомним, 15 июня завершился очередной этап репатриации , во время которого тела погибших доставили по железной дороге, а следующие этапы, по договоренностям из Стамбула, пройдут автомобильным транспортом.

Перед этим Украина вернула тела 1212 погибших 11 июня и еще 1200 человек - 13 июня.

Также мы писали, что в России заявили о якобы начале обмена телами в формате "6000 на 6000", но в Киеве это опровергли.

Глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов утверждал, что Украине передали 503 тела, а Координационный штаб назвал такие заявления манипуляцией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко