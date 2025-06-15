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Україна та РФ будуть проводити обміни тілами загиблих по-іншому: що зміниться

Неділя 15 червня 2025 15:23
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Україна та РФ будуть проводити обміни тілами загиблих по-іншому: що зміниться Фото: Обмін між РФ та Україною будуть проводити по-іншому (t.me/SBUkr)
Автор: Владислава Ткаченко

15 червня в Україні завершився черговий етап репатріації тіл загиблих захисників, під час якого використовували залізничний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомляють у СБУ, це дозволило оперативно доставити тіла воїнів у різні регіони країни для подальшої ідентифікації.

Наступні етапи репатріації, згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі, відбуватимуться автомобільним транспортом.

У заходах брали участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які високо оцінили рівень організації.

За даними, репатріація відбулась з дотриманням усіх міжнародних стандартів і з гідною шаною до полеглих українських воїнів.

Хто долучився до повернення захисників

Операцію забезпечували СБУ, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, ЦВС ЗСУ, Міністерство оборони, ГУР МОУ, Офіс Уповноваженого з прав людини, ДСНС, ДПСУ, "Укрзалізниця" та інші структури сектору безпеки й оборони.

СБУ наголошує, що продовжує виконувати поставлені президентом Володимиром Зеленським завдання, дотримуючись найвищих стандартів.

Повернення тіл загиблих

Домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла 1212 полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Ще одна хвиля репатріації відбулася 13 червня тоді в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

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