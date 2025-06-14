Україна у суботу, 14 червня, повернула з Росії тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці органи та експертні установи МВС проведуть експертизи для ідентифікації загиблих.
Репатріацію вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Коордштаб також висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Фото: в Україну повернули ще 1200 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)
Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовилися провести обмін тілами загиблих за формулою "6000 на 6000".
Перший етап такого обміну відбувся 11 червня. Тоді Україна повернула тіла 1212 військових. Це захисники, які загинули у боях на сході та півдні України, а також у Курській області.
Також 13 червня в Україну повернули тіла 1200 українців, зокрема військовослужбовців.
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