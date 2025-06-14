"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці органи та експертні установи МВС проведуть експертизи для ідентифікації загиблих.

Репатріацію вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Коордштаб також висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Фото: в Україну повернули ще 1200 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)