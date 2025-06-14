В Украину вернули еще 1200 тел погибших

Возвращение тел погибших

Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились провести обмен телами погибших по формуле "6000 на 6000".

Первый этап такого обмена состоялся 11 июня. Тогда Украина вернула тела 1212 военных. Это защитники, которые погибли в боях на востоке и юге Украины, а также в Курской области.

Также 13 июня в Украину вернули тела 1200 украинцев, в частности военнослужащих.

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