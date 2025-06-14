Украина в субботу, 14 июня, вернула из России тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД проведут экспертизы для идентификации погибших.
Репатриацию удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
Коордштаб также выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
Фото: в Украину вернули еще 1200 тел погибших (t.me/Koord_shtab)
Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились провести обмен телами погибших по формуле "6000 на 6000".
Первый этап такого обмена состоялся 11 июня. Тогда Украина вернула тела 1212 военных. Это защитники, которые погибли в боях на востоке и юге Украины, а также в Курской области.
Также 13 июня в Украину вернули тела 1200 украинцев, в частности военнослужащих.
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