В Україну повернули п'ятьох дітей-сиріт, викрадених росіянами два роки тому: як це було (фото)

Що відомо про викрадення й повернення дітей

"Сьогодні (2 червня, - Ред.) ми зустріли в Миколаєві п'ятьох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, які 2022-го пережили жахи депортації росіянами", - наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Він розповів, що в березні 2022 року заклад опинився в окупації. У липні 2022 року військовослужбовці РФ силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, а звідти - до Краснодарського краю.

"У листопаді того ж року дітей разом із супроводжуючими вдалося повернути з території Росії до Грузії", - зауважив посадовець.

Щаслива мить для дітей і дорослих (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

Він додав, що Департаментом освіти та службою у справах дітей Миколаївської ОВА "було здійснено заходи щодо пошуку близьких родичів та влаштування їх у сім'ї".

Діти щасливі повернутись в Україну (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

Відомо, що четверо дітей поїдуть у нові сім'ї, а 17-ти річна дівчина з вересня почне навчання у професійному ліцеї.

Діти й дорослі святкують возз'єднання на рідній землі (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

"Дякую всім, хто допомагав повернути хлопців та дівчат додому. Дякую всім, хто шукав для них нову сім'ю. Особлива вдячність та повага законним опікунам, які взяли відповідальність за них. Це неймовірно сміливо та важливо. Ми будемо підтримувати наших дітей й надалі", - підсумував Кім.

Допис Віталія Кіма (скріншот: facebook.com/VitaliiKimODA)