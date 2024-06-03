В Украину вернули пятерых детей-сирот, похищенных россиянами два года назад: как это было (фото)

Что известно о похищении и возвращении детей

"Сегодня (2 июня, - Ред.) мы встретили в Николаеве пятерых воспитанников Новопетровской специальной школы, которые в 2022 году пережили ужасы депортации россиянами", - подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Он рассказал, что в марте 2022 года заведение оказалось в оккупации. В июле 2022 года военнослужащие РФ насильно вывезли детей и персонал в Херсонскую область, а оттуда - в Краснодарский край.

"В ноябре того же года детей вместе с сопровождающими удалось вернуть с территории России в Грузию", - отметил чиновник.

Счастливый момент для детей и взрослых (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

Он добавил, что Департаментом образования и службой по делам детей Николаевской ОВА "были осуществлены мероприятия по поиску близких родственников и устройству их в семье".

Дети счастливы вернуться в Украину (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

Известно, что четверо детей поедут в новые семьи, а 17-летняя девушка с сентября начнет обучение в профессиональном лицее.

Дети и взрослые празднуют воссоединение на родной земле (facebook.com/VitaliiKimODA)

"Благодарю всех, кто помогал вернуть ребят домой. Спасибо всем, кто искал для них новую семью. Особая благодарность и уважение законным опекунам, которые взяли ответственность за них. Это невероятно смело и важно. Мы будем поддерживать наших детей и дальше", - подытожил Ким.

Публикация Виталия Кима (скриншот: facebook.com/VitaliiKimODA)