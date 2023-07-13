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В Україну повернули дітей, мати яких знаходилась у полоні в росіян

Фото: в Україну повернули дітей, мати яких знаходилась у полоні в росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україні вдалось повернути додому ще двох дітей із тимчасово окупованої території. Раніше їх мати знаходилась у полоні росіян.

Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його словами, повернути вдалось сестер п'яти та дванадцяти років. Вони розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дівчатка весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.

"Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася. Продовжуємо працювати для того, аби кожна українська дитина повернулася на Батьківщину", - розповів Лубінець.

Фото: повернення дітей в Україну (t.me/dmytro_lubinetzs)

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

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