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В Україну повернулася суха спека: якою буде погода сьогодні

07:00 16.08.2026 Нд
1 хв
Де буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +32°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 27-32°.

Фото: якою буде погода в Україні 16 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 27-32°, у Києві близько 30°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

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