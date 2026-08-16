В Україну повернулася суха спека: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +32°. Водночас дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 27-32°.
Фото: якою буде погода в Україні 16 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 27-32°, у Києві близько 30°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.
Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.