В Украину вернулась сухая жара: какой будет погода сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 27-32°.

Фото: какой будет погода в Украине 16 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 27-32 °, в Киеве около 30 °.