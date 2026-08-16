В Украину вернулась сухая жара: какой будет погода сегодня

В Украине сегодня, 15 августа, ожидается жаркая погода - воздух прогреет до +32°. В то же время, дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 27-32°.
Фото: какой будет погода в Украине 16 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 27-32 °, в Киеве около 30 °.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале следующей недели температура будет местами достигать +33 градусов.
Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.