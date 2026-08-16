ua en ru
Нд, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну повернулася суха спека: якою буде погода сьогодні

07:00 16.08.2026 Нд
1 хв
Де буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
В Україну повернулася суха спека: якою буде погода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 серпня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +32°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 27-32°.

В Україну повернулася суха спека: якою буде погода сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 16 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 27-32°, у Києві близько 30°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждалі: всі наслідки атаки
У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждалі: всі наслідки атаки
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G