В Україну повернулася суха спека: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +32°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 27-32°, у Києві близько 30°.

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Фото: якою буде погода в Україні 16 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.