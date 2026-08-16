В Украину вернулась сухая жара: какой будет погода сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 августа (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 15 августа, ожидается жаркая погода - воздух прогреет до +32°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 27-32°. Фото: какой будет погода в Украине 16 августа (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 27-32 °, в Киеве около 30 °.