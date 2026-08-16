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В Украину вернулась сухая жара: какой будет погода сегодня

07:00 16.08.2026 Вс
1 мин
Где будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
В Украину вернулась сухая жара: какой будет погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 15 августа, ожидается жаркая погода - воздух прогреет до +32°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 27-32°.

В Украину вернулась сухая жара: какой будет погода сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 16 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 27-32 °, в Киеве около 30 °.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале следующей недели температура будет местами достигать +33 градусов.

Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.

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