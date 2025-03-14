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В Україну повернеться справжня зима. Синоптики попередили про сніг і різке похолодання

Фото: різке похолодання зі снігом очікується в Україні з 15-16 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні в найближчі дні прийде різке похолодання. В частині регіонів ймовірний навіть сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних та північних областях з переходом у сніг", - йдеться у повідомленні.

Так, в Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується тимчасове утворення снігового покриву, висотою 3-10 см.

Також місцями не обійдеться без налипання мокрого снігу, ожеледі. Далі похолодання утримається.

"17-19 березня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря відбудеться зниження температури вночі до 1-8° морозу, вдень до 0-6° тепла", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

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Про те, що в Україні різко похолоднішає днями попереджала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, холодне повітря зайде в країну вже цими вихідними, 15-16 березня. Зниження температури протримається близько тижня.

Тепле повітря почне заходити в Україну орієнтовно вже 22-23 березня.

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