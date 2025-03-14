В Україну повернеться справжня зима. Синоптики попередили про сніг і різке похолодання

Зміна погоди в Україні

Про те, що в Україні різко похолоднішає днями попереджала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, холодне повітря зайде в країну вже цими вихідними, 15-16 березня. Зниження температури протримається близько тижня.

Тепле повітря почне заходити в Україну орієнтовно вже 22-23 березня.

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