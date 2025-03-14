В Украину вернется настоящая зима. Синоптики предупредили о снеге и резком похолодании

Изменение погоды в Украине

О том, что в Украине резко похолодает на днях предупреждала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, холодный воздух зайдет в страну уже в эти выходные, 15-16 марта. Снижение температуры продержится около недели.

Теплый воздух начнет заходить в Украину ориентировочно уже 22-23 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.