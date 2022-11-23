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В Україну з початку місяця завезли більше 100 тисяч генераторів: яких найбільше

Фото: в Україну з початку листопада завезли 136 тисяч генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україну в період з 1 по 21 листопада 2022 року завезли 136 тисяч різного типу генераторів на суму майже 88 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, за митною пільгою (яка надана постановою КМУ №1260 від 9 листопада) завезли вже 32 тисячі генераторів. Сума наданої пільги 5,2 млн доларів.

В розрізі 136 тисяч генераторів, які завезли вже за листопад найпопулярніші:

  • 65% це електрогенератори з іскровим запалюванням (бензинові) потужністю не більш як 7,5 кВА. Таких завезли більше 88 тисяч.
  • 5% завезли потужних електрогенераторів з іскровим запалюванням (бензинові) потужністю понад 7,5 кВА, але не більш як 375 кВА.
  • 3,3% електрогенераторів із запалюванням від стиснення (дизелем або напiвдизелем) потужністю не більш як 7,5 кВА.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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