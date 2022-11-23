В Україну з початку місяця завезли більше 100 тисяч генераторів: яких найбільше

За його даними, за митною пільгою (яка надана постановою КМУ №1260 від 9 листопада) завезли вже 32 тисячі генераторів. Сума наданої пільги 5,2 млн доларів.

В розрізі 136 тисяч генераторів, які завезли вже за листопад найпопулярніші: