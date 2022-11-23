В Украину с начала месяца завезли более 100 тысяч генераторов: каких больше всего

В Украину в период с 1 по 21 ноября 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов на сумму около 88 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, по таможенной льготе (предоставленной постановлением КМУ №1260 от 9 ноября) завезли уже 32 тысячи генераторов. Сумма предоставленной льготы 5,2 млн долларов.
В разрезе 136 тысяч генераторов, которые завезли уже за ноябрь, самые популярные:
Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.