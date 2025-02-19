В Україну з окупації повернули 15 дітей

Сьогодні (19 лютого, - ред) маємо чудову новину: 15 дітей вдалось повернути додому у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - розповів він.

Зокрема, за словами Єрмака, серед них - багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів.

"Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову – погрожували", - зазначив глава ОП.

Також, за його даними, повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт.

Крім того, двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку.

"Їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі", - констатував Єрмак.