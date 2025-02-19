В Україну з окупації повернули 15 дітей

В Україну вдалось повернути з окупації 15 дітей 19 лютого. Всіх окупанти або тримали в жахливих умовах або ж чинили постійний тиск.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Сьогодні (19 лютого, - ред) маємо чудову новину: 15 дітей вдалось повернути додому у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - розповів він.
Зокрема, за словами Єрмака, серед них - багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів.
"Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову – погрожували", - зазначив глава ОП.
Також, за його даними, повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт.
Крім того, двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку.
"Їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі", - констатував Єрмак.
Зазначимо, що Україна постійно проводить операції з повернення дітей з окупованих територій.
Наприклад, близько тижня тому Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще двох дітей віком 14 і 17 років. Це сталося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Додамо, що за останніми даними, Росія вивезла близько 4000 українських дітей на навчання до Криму.
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