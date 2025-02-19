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В Украину из оккупации вернули 15 детей

Фото: в Украину удалось вернуть из оккупации 15 детей 19 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украину удалось вернуть из оккупации 15 детей 19 февраля. Всех оккупанты или держали в ужасных условиях или оказывали постоянное давление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Сегодня (19 февраля, - ред) имеем прекрасную новость: 15 детей удалось вернуть домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - рассказал он.

В частности, по словам Ермака, среди них - многодетная семья, где мать отказалась от российских документов и поэтому подвергалась постоянному давлению со стороны оккупантов.

"Ее детей заставляли посещать пропагандистские учебные заведения, а за отказ - угрожали", - отметил глава ОП.

Также, по его данным, вернулись трое подростков, которые получили повестки в армию РФ. Одного из них оккупанты похитили из дома и заставляли подписать контракт.

Кроме того, двое малолетних детей после потери матери оказались в российском приюте.

"Их изолировали от родных, заставляли петь пропагандистские песни и учили военному делу", - констатировал Ермак.

Возвращение детей из оккупации РФ в Украину

Отметим, что Украина постоянно проводит операции по возвращению детей из оккупированных территорий.

Например, около недели назад Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще двух детей в возрасте 14 и 17 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Добавим, что по последним данным, Россия вывезла около 4000 украинских детей на обучение в Крым.

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