Росія вивезла близько 4000 українських дітей на навчання до Криму, - омбудсмен України

Росія продовжує вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Близько 4000 дітей направлені на навчання до шкіл Криму, ще понад 800 зараховані до дитсадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена України Дмитра Лубінця.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що з відкритих джерел стало відомо про вивезення близько 4000 українських дітей з тимчасово окупованих територій на навчання в школи ТОТ Криму.

Крім того, понад 800 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей були зараховані до дитячих садків у регіоні.

"У реальності це не просто зміна школи чи садочка - це стирання ідентичності українських дітей, втілене в російських підручниках, виховних програмах, ідеологічному тиску" - наголосив Дмитро Лубінець.

Таким чином, окупанти прагнуть перетворити дітей на частину російської системи, фактично позбавляючи їх зв’язку з українською культурою та історією.

Дмитро Лубінець підкреслює, що міжнародне гуманітарне право забороняє країні-агресору депортувати і примусово переміщувати українських дітей. Проте Росія, нехтуючи цими нормами, діє за перевіреним механізмом, що розроблений ще під час окупації Криму.

Він наголосив, що окупанти використовують вразливе становище батьків і законних представників дітей, часто залякують або обманом позбавляють батьківських прав, змушуючи батьків відправляти своїх дітей далеко від України.

"Закликаю міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб зупинити цей злочин та забезпечити повернення українських дітей на Батьківщину!", - зазначив Дмитро Лубінець.