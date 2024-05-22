Україну охопила масштабна повітряна тривога через МіГ-31К

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві близько 09:32. Через декілька хвилин повітряна тривога охопила всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К. Пізніше стало відомо, що у повітрі два МіГ-31К, якіі злетіли з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області

У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.

Оновлено о 09:55

Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій загрози через МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом на 09:37

Чим небезпечний МіГ-31К

Зазначимо, що у разі зльоту МіГ-31К в Україні оголошують масштабну повітряну тривогу. Це пов'язано з тим, що ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Зазначені ракети є складними цілями для української протиповітряної оборони. До весни 2023 року Україна не збивала "Кинджали". Це стало можливим після того, як партнери надали Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси, зокрема, Patriot.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К - читайте у матеріалі РБК-Україна.