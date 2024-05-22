Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве около 09:32. Через несколько минут воздушная тревога охватила все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К. Позже стало известно, что в воздухе два МиГ-31К, которые взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области

В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:37

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