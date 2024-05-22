Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога охватила Украину в среду, 22 мая. Зафиксирован взлет российских самолетов МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве около 09:32. Через несколько минут воздушная тревога охватила все области Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К. Позже стало известно, что в воздухе два МиГ-31К, которые взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области
В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза.
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:37
Новость дополняется...