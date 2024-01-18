Україну охопила масштабна повітряна тривога через МіГ-31К

Повітряну тривогу оголосили спочатку у Києві, а потім у всіх областях України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України.. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Саваслейка.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Оновлено о 9:12

У Києві та інших регіонах оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала 25 хвилин.

Карта повітряних тривог станом на 8:50

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Нічні обстріли України

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 33 дрони-камікадзе. Сили ППО знищили 22 "Шахеди". Безпілотники летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарська та Курської області.

ППО працювала у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Також окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад. Через обстріли загинула жінка, яка працювала оператором котельні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.