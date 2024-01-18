Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К

Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.

Обновлено в 9:12

В Киеве и в других регионах объявили отбой воздушной тревоги. Она длилась 25 минут.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:50

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Ночные обстрелы Украины

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 33 дрона-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 22 "Шахеда". Беспилотники летели из двух направлений - Приморско-Ахтарска и Курской области.

ПВО работала в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Также оккупанты ударили по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки повреждено учебное заведение. Из-за обстрелов погибла женщина, работавшая оператором котельной. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.