Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога охватила Украину утром 18 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.
Обновлено в 9:12
В Киеве и в других регионах объявили отбой воздушной тревоги. Она длилась 25 минут.
Карта воздушных тревог по состоянию на 8:50
Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения.
До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 33 дрона-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 22 "Шахеда". Беспилотники летели из двух направлений - Приморско-Ахтарска и Курской области.
ПВО работала в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Также оккупанты ударили по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки повреждено учебное заведение. Из-за обстрелов погибла женщина, работавшая оператором котельной. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
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