Україну очікує черговий тиждень спеки: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура повітря в Україні сягне +30…+34 градусів, а в окремих районах навіть до +34…+36 градусів.

Дощів не прогнозується, тому по всій країні буде сонячно та сухо. Це значно підвищує ризик виникнення пожеж, тож жителям слід бути обережними.

За даними синоптика, цього тижня у денний час майже по всій території України буде понад +30 градусів.

Погода в столиці

У Києві температура також підніметься - у понеділок вдень очікується до +33…+34 градусів.

Протягом усього тижня спека триватиме, і лише ночі та ранки обіцяють бути трохи свіжішими.