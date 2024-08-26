Украину ожидает очередная неделя жары: прогноз погоды на сегодня

Новая неделя в Украине начнется под знаком жары. Август, который уже подходит к концу, не прекращает удивлять своей жарой.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.
Сегодня, 26 августа, максимальная температура воздуха в Украине достигнет +30...+34 градусов, а в отдельных районах даже до +34...+36 градусов.
Дождей не прогнозируется, поэтому по всей стране будет солнечно и сухо. Это значительно повышает риск возникновения пожаров, поэтому жителям следует быть осторожными.
По данным синоптика, на этой неделе в дневное время почти по всей территории Украины будет более +30 градусов.
В Киеве температура также поднимется - в понедельник днем ожидается до +33...+34 градусов.
В течение всей недели жара будет продолжаться, и только ночи и утра обещают быть немного свежее.
На прошлой неделе в Украину вернулась жаркая погода, приведшая к росту потребления электроэнергии. Поэтому в Украине ввели ограничения на потребление электричества, а в отдельных областях действовали графики отключения света в вечерние часы.
Однако на сегодняшний день ситуация со светом в Украине стабилизировалась.
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