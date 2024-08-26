Україну очікує черговий тиждень спеки: прогноз погоди на сьогодні
Новий тиждень в Україні розпочнеться під знаком спеки. Серпень, який вже добігає кінця, не припиняє дивувати своєю жарою.
Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.
Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура повітря в Україні сягне +30…+34 градусів, а в окремих районах навіть до +34…+36 градусів.
Дощів не прогнозується, тому по всій країні буде сонячно та сухо. Це значно підвищує ризик виникнення пожеж, тож жителям слід бути обережними.
За даними синоптика, цього тижня у денний час майже по всій території України буде понад +30 градусів.
Погода в столиці
У Києві температура також підніметься - у понеділок вдень очікується до +33…+34 градусів.
Протягом усього тижня спека триватиме, і лише ночі та ранки обіцяють бути трохи свіжішими.
Спека в Україні
Минулого тижня в Україну повернулася спекотна погода, яка призвела до зростання споживання електроенергії. Через це в Україні ввели обмеження на споживання електрики, а в окремих областях діяли графіки відключення світла в вечірні години.
Однак на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.