Украину ожидает очередная неделя жары: прогноз погоды на сегодня

Новая неделя в Украине начнется под знаком жары. Август, который уже подходит к концу, не прекращает удивлять своей жарой.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Сегодня, 26 августа, максимальная температура воздуха в Украине достигнет +30...+34 градусов, а в отдельных районах даже до +34...+36 градусов.

Дождей не прогнозируется, поэтому по всей стране будет солнечно и сухо. Это значительно повышает риск возникновения пожаров, поэтому жителям следует быть осторожными.

По данным синоптика, на этой неделе в дневное время почти по всей территории Украины будет более +30 градусов.

Погода в столице

В Киеве температура также поднимется - в понедельник днем ожидается до +33...+34 градусов.

В течение всей недели жара будет продолжаться, и только ночи и утра обещают быть немного свежее.