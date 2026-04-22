Україну обговорюють США і Китай? Глава МЗС дав відповідь
Війна в Україні обговорюється під час будь-яких міжнародних переговорів, зокрема і в діалозі між США та Китаєм.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга журналістам.
За словами міністра, тема російської агресії є глобальною, адже її наслідки відчувають у різних регіонах світу.
"Питання України обговорюється при будь-яких зустрічах, у будь-якій географії, тому що наслідки російської агресії відчутні у багатьох географія", - зазначив він.
Сибіга підкреслив, що багато країн мають прямий інтерес у завершенні війни, зокрема великі держави та регіональні гравці.
У контексті відносин США та Китаю важливу роль відіграють енергетичні питання, зокрема закупівля Китаєм російських енергоносіїв.
"Безумовно, це буде обговорюватись. З точки зору енергоносіїв, які купує Китай у Росії, і інших факторів, і можливо ролі китайської сторони у врегулюванні - є різні підходи і бачення", - додав глава МЗС.
Переговорний процес
Як відомо, з початку цього року Україна, США і Росія провели вже три раунди мирних переговорів. Четвертий раунд мав відбутися на початку березня, але був відкладений через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Західні ЗМІ пишуть, що наразі мирні переговори щодо України перебувають у "небезпечній зоні" через зміну фокусу уваги США.
Крім того, стало відомо про жорстку позицію Москви щодо участі європейських країн у діалозі. У Кремлі на цю пропозицію відреагували нецензурною відповіддю.
Тим часом українська сторона та міжнародні експерти скептично оцінюють дії РФ, зазначаючи, що російський диктатор Путін ніколи не хотів реальних переговорів і повної зупинки війни, використовуючи дипломатію лише як інструмент для уникнення санкцій.