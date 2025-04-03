На Україну насуваються заморозки та сніг: в яких регіонах і коли чекати негоди

Коли саме та в яких регіонах прогнозують негоду

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, ускладнення погодних умов очікується внаслідок:

переміщення арктичного повітря з півночі Європи;

утворення на території України активного циклону.

Так, впродовж неділі (6 квітня) та понеділка (7 квітня) випадатимуть помірні, а місцями - й значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу:

у західних областях;

у Вінницькій області;

у Житомирській області;

у Київській області;

у Чернігівській області.

Уточнюється, що там ймовірне тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см. На дорогах при цьому буде ожеледиця.

Крім того, у західних областях очікується посилення вітру - до 15-20 м/с.

Нічна температура знижуватиметься до заморозків (0-6°C), а у Карпатах - до мінус 10 градусів за Цельсієм.

Наголошується, що впродовж вівторка (8 квітня), середи (9 квітня) та четверга (10 квітня) холодна погода з нічними заморозками пошириться на більшу частину території України.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах", - повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)