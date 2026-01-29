В Україну насуваються сильні морози: коли чекати до -24

29 січня - відлига та опади по всій країні

За словами Діденко, четвер, 29 січня, стане фактично єдиним теплим днем найближчого періоду. По всій Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Температура повітря:

вночі та вдень - близько 0 градусів або невеликі "плюси";

на півдні - від +4 до +7 градусів;

у Криму - во +7 до +14 градусів.

З 30 січня почне холоднішати

Із 30 січня атмосферні процеси зміняться: антициклон почне відтісняти атлантичну вологу та тепле повітря. Спершу похолодання відчують північні області.

Південні та південно-східні регіони протримаються з теплішою погодою дещо довше, однак уже з 1 лютого холод охопить усю країну.

Пік морозів - з 1 по 3 лютого

За попередніми прогнозами, найхолоднішим періодом стане 1-3 лютого. У ці дні температура повітря вночі може знижуватися від -15 до -24 градусів. У північних областях - імовірно ще нижче.