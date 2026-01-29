UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну насуваються сильні морози: коли чекати до -24

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 29 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні очікується нова хвиля суттєвого похолодання. Уже з кінця січня тепле й вологе повітря почне витісняти потужний антициклон, що призведе до різкого зниження температури майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

29 січня - відлига та опади по всій країні

За словами Діденко, четвер, 29 січня, стане фактично єдиним теплим днем найближчого періоду. По всій Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Температура повітря:

  • вночі та вдень - близько 0 градусів або невеликі "плюси";
  • на півдні - від +4 до +7 градусів;
  • у Криму - во +7 до +14 градусів.

З 30 січня почне холоднішати

Із 30 січня атмосферні процеси зміняться: антициклон почне відтісняти атлантичну вологу та тепле повітря. Спершу похолодання відчують північні області.

Південні та південно-східні регіони протримаються з теплішою погодою дещо довше, однак уже з 1 лютого холод охопить усю країну.

Пік морозів - з 1 по 3 лютого

За попередніми прогнозами, найхолоднішим періодом стане 1-3 лютого. У ці дні температура повітря вночі може знижуватися від -15 до -24 градусів. У північних областях - імовірно ще нижче.

Раніше ми писали про те, що у середу та четвер, 28–29 січня, по всій Україні прогнозується потепління та послаблення морозів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві