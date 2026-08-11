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На Украину надвигаются грозовые дожди, жара отступает

15:28 11.08.2026 Вт
2 мин
Какие сюрпризы погоды ожидать в ближайшие сутки?
aimg Юлия Капитонова
На Украину надвигаются грозовые дожди, жара отступает Фото: Жару снова сменят грозы (Getty Images)
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Вечером 11 августа, а также в ближайшую ночь значительную территорию Украины могут накрыть кратковременные грозовые дожди.

Об этом предупредила украинская синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Фейсбуке.

По ее словам, 12 августа большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Его влияние уже можно ощутить в западных регионах.

Диденко прогнозирует, что сегодняшняя жара пойдет на спад в среду, а температура снизится до +21...+26 градусов.

Несмотря на это, на юге и юго-востоке все еще будут сохраняться +28...+31 градус.

"Сегодня вечером и в ближайшую ночь этот фронт принесет короткие грозовые дожди, однако завтра днем повсюду в Украине - без существенных осадков", - подчеркнула синоптик.

На Украину надвигаются грозовые дожди, жара отступает

Грозы смогут унять августовскую жару на несколько суток (Фото: инфографика РБК-Украина)

Что касается ситуации в столице, то там дождь возможен вечером 11 августа, а также ночью.

"Днем 12 августа, в среду, будет роскошная погода: ожидается ослабление жары до +23 градусов и божья коровка с белыми облаками. Побудет со среды в Украине комфортная погода, с выходных - жара возобновится", - предупредила Диденко.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал на 11 августа переменную облачность, а иногда кратковременные дожди и грозы.

Также недавно РБК-Украина узнавало, когда в Украине ждать похолодания и вернется ли сильная жара снова.

Кроме того, мы объясняли, к чему следует готовиться украинцам из-за глобального изменения климата.

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