На Украину надвигаются грозовые дожди, жара отступает

Вечером 11 августа, а также в ближайшую ночь значительную территорию Украины могут накрыть кратковременные грозовые дожди.

Об этом предупредила украинская синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Фейсбуке.

По ее словам, 12 августа большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Его влияние уже можно ощутить в западных регионах.

Диденко прогнозирует, что сегодняшняя жара пойдет на спад в среду, а температура снизится до +21...+26 градусов.

Несмотря на это, на юге и юго-востоке все еще будут сохраняться +28...+31 градус.

"Сегодня вечером и в ближайшую ночь этот фронт принесет короткие грозовые дожди, однако завтра днем повсюду в Украине - без существенных осадков", - подчеркнула синоптик.

Грозы смогут унять августовскую жару на несколько суток (Фото: инфографика РБК-Украина)

Что касается ситуации в столице, то там дождь возможен вечером 11 августа, а также ночью.

"Днем 12 августа, в среду, будет роскошная погода: ожидается ослабление жары до +23 градусов и божья коровка с белыми облаками. Побудет со среды в Украине комфортная погода, с выходных - жара возобновится", - предупредила Диденко.