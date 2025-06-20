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На Україну насувається прохолода, в більшості областей - пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

П'ятниця 20 червня 2025 07:00
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На Україну насувається прохолода, в більшості областей - пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото: погода в Україні 20 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На Україну насувається прохолода з північних широт. Також можливі пориви вітру в більшості західних, північних і центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

"Вночі на півдні та північному сході країни, а також в Карпатах, вдень у північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів", - пише Укргідрометцентр.

В більшості західних, північних і центральних областей очікують пориви вітру до 20 м/с. Зокрема вітер нестиме порцію прохолоди з північних широт.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +18 до +22 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +16 до +18 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +17 до +19 вночі й від +23 до +25 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +17 до +22 вдень.

На Україну насувається прохолода, в більшості областей - пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода на 20 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура у Київській області вночі коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +15 до +20. У Києві вночі - +11 - +13, а вдень - від +16 до +18.

Нагадаємо, нещодавно кліматолог Віра Балабуха в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про те, як повномасштабна війна пришвидшує зміну клімату на території країни.

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