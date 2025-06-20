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На Украину надвигается прохлада, в большинстве областей - порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Пятница 20 июня 2025 07:00
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На Украину надвигается прохлада, в большинстве областей - порывы ветра: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: погода в Украине 20 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На Украину надвигается прохлада с северных широт. Также возможны порывы ветра в большинстве западных, северных и центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Ночью на юге и северо-востоке страны, а также в Карпатах, днем в северной и восточной частях будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков", - пишет Укргидрометцентр.

В большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В частности ветер будет нести порцию прохлады с северных широт.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +10 до +12 ночью и от +18 до +22 днем;
  • на севере будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +16 до +18 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +19 ночью и от +23 до +25 днем;
  • на востоке будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +17 до +22 днем.

На Украину надвигается прохлада, в большинстве областей - порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 20 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура в Киевской области ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +15 до +20. В Киеве ночью - +11 - +13, а днем - от +16 до +18.

Напомним, недавно климатолог Вера Балабуха в интервью РБК-Украина рассказала о том, как полномасштабная война ускоряет изменение климата на территории страны.

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