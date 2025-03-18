На Україну насувається пилова буря: які області під загрозою

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.





В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

За даними синоптиків, з ночі в Україні спостерігається посилення вітру північних напрямків, який у першій половині дня досяг небезпечного рівня - понад 15 м/с.

Небезпечна швидкість вітру спричинила видування верхнього сухого шару ґрунту та підняття великої кількості пилу й піщинок у повітря. На супутникових знімках зона активного пилового підйому позначена рожевим кольором. Потік повітря з пиловими частинками поступово переміщується у південному напрямку в бік Чорного моря. Під впливом явища опиняться Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

Наявність значної концентрації пилу в атмосферному повітрі може призводити до погіршення видимості на дорогах, а також спричиняти дискомфорт для людей із захворюваннями дихальної системи.

Очікується, що до кінця доби швидкість вітру поступово знижуватиметься, а разом із цим відбуватиметься осідання пилових частинок. Проте у найближчі години на зазначених територіях варто дотримуватися заходів безпеки.

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