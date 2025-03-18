На Украину надвигается пылевая буря: какие области под угрозой

В ряде областей Украины в ближайший час ожидается пылевая буря и сильный ветер. Непогода удержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря и порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
По данным синоптиков, с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня - более 15 м/с.
Опасная скорость ветра вызвала выдувание верхнего сухого слоя почвы и поднятие большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Наличие значительной концентрации пыли в атмосферном воздухе может приводить к ухудшению видимости на дорогах, а также вызывать дискомфорт для людей с заболеваниями дыхательной системы.
Ожидается, что до конца суток скорость ветра будет постепенно снижаться, а вместе с этим будет происходить оседание пылевых частиц. Однако в ближайшие часы на указанных территориях следует соблюдать меры безопасности.
Рекомендации для населения:
В Украине в среду, 19 марта, ожидается все еще морозная погода.
По данным синоптика, завтра столбик термометра будет показывать ночью от 0 до -5 градусов. А днем от +3 до +8 градусов.
Также местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской областей, и в Кропивницком.
Ветер также начнет стихать, хотя завтра еще побудет временами порывистым.
Однако с 20-го марта в Украине начнется потепление. Сначала робкое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину.
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