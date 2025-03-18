На Украину надвигается пылевая буря: какие области под угрозой

"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря и порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.





В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

По данным синоптиков, с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня - более 15 м/с.

Опасная скорость ветра вызвала выдувание верхнего сухого слоя почвы и поднятие большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Наличие значительной концентрации пыли в атмосферном воздухе может приводить к ухудшению видимости на дорогах, а также вызывать дискомфорт для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Ожидается, что до конца суток скорость ветра будет постепенно снижаться, а вместе с этим будет происходить оседание пылевых частиц. Однако в ближайшие часы на указанных территориях следует соблюдать меры безопасности.

Рекомендации для населения: