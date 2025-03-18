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На Україну насувається пилова буря: які області під загрозою

Вівторок 18 березня 2025 17:30
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На Україну насувається пилова буря: які області під загрозою Фото: низку областей України накриє пилова буря (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У низці областей України у найближчу годину очікується пилова буря та сильний вітер. Негода утримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.


На Україну насувається пилова буря: які області під загрозою

В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

За даними синоптиків, з ночі в Україні спостерігається посилення вітру північних напрямків, який у першій половині дня досяг небезпечного рівня - понад 15 м/с.

Небезпечна швидкість вітру спричинила видування верхнього сухого шару ґрунту та підняття великої кількості пилу й піщинок у повітря. На супутникових знімках зона активного пилового підйому позначена рожевим кольором. Потік повітря з пиловими частинками поступово переміщується у південному напрямку в бік Чорного моря. Під впливом явища опиняться Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

Наявність значної концентрації пилу в атмосферному повітрі може призводити до погіршення видимості на дорогах, а також спричиняти дискомфорт для людей із захворюваннями дихальної системи.

Очікується, що до кінця доби швидкість вітру поступово знижуватиметься, а разом із цим відбуватиметься осідання пилових частинок. Проте у найближчі години на зазначених територіях варто дотримуватися заходів безпеки.

Рекомендації для населення:

  • За можливості уникайте перебування на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями органів дихання.
  • Зачиняйте вікна та двері у приміщеннях, щоб мінімізувати потрапляння пилу.
  • Використовуйте маски, респіратори або змочені марлеві пов’язки для захисту органів дихання.
  • Людям із підвищеною чутливістю до забрудненого повітря (алергікам, астматикам) рекомендується підвищити споживання рідини та уникати фізичних навантажень.
  • Водіям слід бути особливо уважними на дорогах через можливе погіршення видимості.

Погода в Україні

В Україні у середу, 19 березня, очікується все ще морозна погода.

За даними синоптика, завтра стовпчик термометра буде показувати вночі від 0 до -5 градусів. А вдень від +3 до +8 градусів.

Також подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одеської, Черкаської областей, та у Кропивницькому.

Вітер також почне стихати, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

Однак з 20-го березня в Україні почнеться потепління. Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну.

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