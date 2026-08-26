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На Україну насувається негода: де чекати грозу 26 серпня

07:00 26.08.2026 Ср
2 хв
Які погодні сюрпризи зумовить атмосферний фронт?
aimg Юлія Капітонова
На Україну насувається негода: де чекати грозу 26 серпня Фото: 26 серпня в частині Україні прогнозують опади (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Атмосферний фронт із боку Балкан принесе нестійку погоду в центральні області, на Закарпаття та Буковину, а вдень - також у більшість південних областей і на південь Київщини. Там очікуються дощі, місцями сильні, а також грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

"Погоду без опадів на решті території країни визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії. Переважатиме помірний північно-східний вітер, звідки до нас надходитиме прохолодне повітря, його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі", - прогнозують синоптики.

26 серпня також очікується мінлива хмарність. У центральних областях, на Закарпатті, Буковині, а вдень також на півдні та Київщині - дощі, місцями грози. На решті території - без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На Україну насувається негода: де чекати грозу 26 серпня

Погода в Україні 26 серпня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Вночі температура коливалася на рівні 14-19°, на півночі - 8-13°. Вдень повітря прогріється до 21-26°, а на південному сході - до 25-30°.

Якою буде погода в Києві та області 26 серпня

На Київщині вночі було 8-13°, вдень буде 21-26°.

У столиці України фіксували 11-13° вночі, вдень прогнозують 22-24°.

"Без опадів, лише на півдні області вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - наголошують синоптики.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, де саме в країні було найхолодніше за останні 80 років.

Окрім того, ми пояснювали, до чого варто готуватися українцям через глобальну зміну клімату.

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