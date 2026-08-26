ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

На Украину надвигается ненастье: где ждать грозу 26 августа

07:00 26.08.2026 Ср
2 мин
Какие погодные сюрпризы подготовил атмосферный фронт?
aimg Юлия Капитонова
На Украину надвигается ненастье: где ждать грозу 26 августа Фото: 26 августа в части Украины прогнозируют осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Атмосферный фронт со стороны Балкан принесет неустойчивую погоду в центральные области, Закарпатье и Буковину, а днем - также в большинство южных областей и на юг Киевщины. Там ожидается дождь, местами сильный, а также грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

"Погоду без осадков на остальной территории страны будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии. Преобладает умеренный северо-восточный ветер, откуда к нам будет идти прохладный воздух, его дыхание будет самым ощутимым в северной части, особенно ночью", - прогнозируют синоптики.

26 августа также ожидается переменная облачность. В центральных областях, в Закарпатье, Буковине, а днем также на юге и Киевщине - дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На Украину надвигается ненастье: где ждать грозу 26 августа

Погода в Украине 26 августа (Фото: инфографика РБК-Украина)

Ночью температура колебалась на уровне 14-19°, на севере - 8-13°. Днем воздух прогреется до 21-26°, а на юго-востоке - до 25-30°.

Какая будет погода в Киеве и области 26 августа

В Киевской области ночью было 8-13°, днем будет 21-26°.

В столице Украины фиксировали 11-13° ночью, днем прогнозируют 22-24°.

"Без осадков, лишь на юге области днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - отмечают синоптики.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, где именно в стране было холодное всего за последние 80 лет.

Кроме того, мы объясняли, к чему следует готовиться украинцам из-за глобального изменения климата.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
Новости
"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны
"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией