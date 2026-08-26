На Украину надвигается ненастье: где ждать грозу 26 августа

Атмосферный фронт со стороны Балкан принесет неустойчивую погоду в центральные области, Закарпатье и Буковину, а днем - также в большинство южных областей и на юг Киевщины. Там ожидается дождь, местами сильный, а также грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

"Погоду без осадков на остальной территории страны будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии. Преобладает умеренный северо-восточный ветер, откуда к нам будет идти прохладный воздух, его дыхание будет самым ощутимым в северной части, особенно ночью", - прогнозируют синоптики.

26 августа также ожидается переменная облачность. В центральных областях, в Закарпатье, Буковине, а днем также на юге и Киевщине - дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 26 августа (Фото: инфографика РБК-Украина)

Ночью температура колебалась на уровне 14-19°, на севере - 8-13°. Днем воздух прогреется до 21-26°, а на юго-востоке - до 25-30°.

Какая будет погода в Киеве и области 26 августа

В Киевской области ночью было 8-13°, днем будет 21-26°.

В столице Украины фиксировали 11-13° ночью, днем прогнозируют 22-24°.

"Без осадков, лишь на юге области днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - отмечают синоптики.