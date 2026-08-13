Найхолодніше за останні 80 років: на Житомирщині зафіксували температурний рекорд

У Житомирській області в ніч на 13 серпня зафіксували новий температурний рекорд - температура повітря опустилася до найнижчих показників для цієї дати за весь період спостережень.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний центр з гідрометеорології .

На метеостанції Коростень температура повітря вночі знизилася до +4,9°C. Це перекрило попереднє абсолютне значення для 13 серпня, яке трималося з 1998 року.

Тоді мінімальна температура становила +7,3°C. Таким чином, цьогорічний показник виявився на 2,4 градуса нижчим.

Рекорд зафіксували на метеостанції Коростень, де спостереження за температурою ведуть із 1945 року.

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