Найхолодніше за останні 80 років: на Житомирщині зафіксували температурний рекорд
У Житомирській області в ніч на 13 серпня зафіксували новий температурний рекорд - температура повітря опустилася до найнижчих показників для цієї дати за весь період спостережень.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний центр з гідрометеорології.
На метеостанції Коростень температура повітря вночі знизилася до +4,9°C. Це перекрило попереднє абсолютне значення для 13 серпня, яке трималося з 1998 року.
Тоді мінімальна температура становила +7,3°C. Таким чином, цьогорічний показник виявився на 2,4 градуса нижчим.
Рекорд зафіксували на метеостанції Коростень, де спостереження за температурою ведуть із 1945 року.
Що відомо про похолодання в Україні
РБК-Україна розповідало, що раніше Україну накрила хвиля сильної спеки, однак її поступово витісняє атмосферний фронт, який рухається із заходу на схід. Його проходження супроводжується дощами, грозами, а подекуди можливі град і шквали.
За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, після проходження фронту в Україну надходить більш свіжа повітряна маса. У більшості регіонів очікується +24...+30°С градусів вдень і +15...+23°С вночі, а згодом температура може знизитися ще більше - до +24...+29°С вдень та +12...+17°С вночі. На Закарпатті, півдні та сході буде тепліше.
Водночас уже найближчими днями температура знову почне підвищуватися. За прогнозом Наталки Діденко, нова хвиля спеки очікується 16-17 серпня. У Києві потепління також розпочнеться з неділі, а з понеділка температура знову буде спекотною.